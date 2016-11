Van Avermaet loopt enkelbreuk op bij val

ANTWERPEN - De Belgische wielrenner Greg Van Avermaet heeft zaterdag bij een val met zijn mountainbike een breukje in zijn linkerenkel opgelopen. De olympisch kampioen op de weg wordt maandag geopereerd. Volgens de ploegarts van BMC zal de Belg snel herstellen. Over drie tot vier weken zou hij weer op de fiets moeten zitten, is de verwachting.

Door ANP - 14-11-2016, 17:53 (Update 14-11-2016, 17:53)

Van Avermaet kwam twee dagen geleden ten val tijdens een trainingstochtje met zijn mountainbike. Een operatie is volgens het team van BMC de beste optie om het breukje in de enkel te verhelpen. ,,Blessures horen bij het leven van een wielrenner. Greg begrijpt dat. Na zijn operatie zal zijn trainingsprogramma aangepast worden'', liet ploegarts Max Testa maandag weten. ,,We hebben er vertrouwen in dat dit geen invloed zal hebben op zijn doelen voor 2017.''

Van Avermaet won dit jaar naast de olympische wegwedstrijd onder meer ook een rit in de Tour de France.