ANP Nijhuis stopt met zwemmen

OVERDINKEL - Moniek Nijhuis heeft haar zwemloopbaan beëindigd. Dat heeft de 28-jarige schoolslagspecialiste uit Overdinkel maandag op haar website laten weten. Nijhuis miste dit jaar deelname aan de Olympische Spelen van Rio omdat ze er niet in slaagde op tijd wedstrijdfit te worden.

Door ANP - 14-11-2016, 15:04 (Update 14-11-2016, 15:04)

,,Nadat ik afgelopen jaar noodgedwongen een herstelperiode in moest lassen en de Olympische Spelen heb gemist, ben ik voor mezelf alles op een rij gaan zetten. Het vuur om nog 100 procent voor het zwemmen te gaan is er niet meer. Dan moet je eerlijk tegenover jezelf zijn'', lichtte ze haar besluit toe.

Nijhuis maakte op haar vijftiende op het EK kortebaan in Dublin haar internationale debuut. Haar grootste successen behaalde ze op de kortebaan met individuele Europese titels in 2009 en 2010, gouden plakken met verschillende estafettes en twee bronzen medailles op de WK kortebaan in 2014. In 2012 nam Nijhuis deel aan de Olympische Spelen in Londen. Haar laatste successen boekte ze bij de EK kortebaan in december 2015. In Israël won Nijhuis goud met het estafetteteam en zilver op de 100 meter schoolslag.