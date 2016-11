Frans Fed Cupteam verder zonder Mauresmo

PARIJS - Amélie Mauresmo stopt als teamcaptain van het Franse Fed Cupteam. Volgens de Franse krant L'Équipe maakt de 37-jarige Française dat later maandag zelf bekend. De in 2009 gestopte tennisster was sinds juli 2012 captain van het tennisteam dat zich dit jaar ten koste van de Nederlandse vrouwen plaatste voor de finale van de Fed Cup. Daarin verloor Frankrijk zondag met 2-3 van titelhouder Tsjechië.

Door ANP - 14-11-2016, 15:03 (Update 14-11-2016, 15:03)

Mauresmo was van 2014 tot dit voorjaar ook de coach van de huidige nummer één van de wereld bij de mannen, Andy Murray. Die samenwerking kwam in mei van dit jaar tot een einde.