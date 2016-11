Dartlegende Taylor gaat stoppen

ANP Dartlegende Taylor gaat stoppen

WOLVERHAMPTON - Phil Taylor stopt aan het einde van 2017 met darten. Dat meldde de 56-jarige Engelsman bij RTL7 tijdens het Grand Slam of Darts, dat deze week in Wolverhampton wordt gehouden. ,,Ik ben nu 56, dan weet je dat het wat minder wordt. Ik stop aan het einde van volgend jaar'', zei de dartlegende, die in zijn slotjaar het aantal optredens zal beperken. ,,Ik zal geen Europese toernooien meer spelen en ook niet het Player Championship. Ik speel alleen nog toernooien waarvoor ik word uitgenodigd. Dat wil de PDC graag.'' Dat zal dan gaan om toernooien uit de Premier League en de World Tour.

Door ANP - 14-11-2016, 8:49 (Update 14-11-2016, 8:49)

Taylor, bijgenaamd 'The Power', geldt als de beste darter aller tijden. In 1990 pakte hij zijn eerste wereldtitel, toen nog voor de bond BDO. Bij de andere bond PDC was hij veertien keer de beste van de wereld, voor het laatst in 2013.