ANP Ongeloof bij teambaas Horner over Verstappen

SÃO PAULO - Ongeloof overheerste zondag bij teambaas Christian Horner van Red Bull na de sensationele inhaalrace van Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië. Zijn pupil uit Limburg haalde in de laatste vijftien ronden van de regenrace op circuit Interlagos het halve rennersveld in en reed naar de derde plaats: ,,Ik denk eerlijk gezegd dat dit een van beste optredens was die ik ooit heb gezien in de Formule 1'', aldus de Brit op motorsport.com.

Door ANP - 13-11-2016, 22:29 (Update 13-11-2016, 22:29)

Horner gaf toe dat Red Bull een gok nam door Verstappen naar binnen te roepen voor intermediates. ,,Op dat moment in de race leek ons dat het beste, want teamgenoot Daniel Ricciardo had ze ook en hij was snel. Het gaf ons het idee dat we met deze zet de race zelfs konden winnen'', lichtte Horner toe.

,,Het ging echter weer harder regenen, dus wij riepen Max weer naar binnen en gaven hem op zijn regenbanden een lastige opgave. De manier waarop hij die laatste vijftien ronden reed was verbazingwekkend. Hij was absoluut meedogenloos in behoorlijk gevaarlijke omstandigheden en je zag dat hij zijn ervaring van het karten gebruikte in zoeken naar de juiste lijnen.''