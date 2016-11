Fed Cup weer voor Tsjechische tennissters

STRAATSBURG - Tsjechië heeft zondag voor de vijfde keer in zes jaar de Fed Cup veroverd. In de finale tegen Frankrijk bezorgden Karolina Pliskova en Barbora Strycova hun land in het dubbelspel het beslissende punt: 3-2. Het is voor Tsjechië de tiende eindzege in de Fed Cup.

Door ANP - 13-11-2016, 21:00 (Update 13-11-2016, 21:00)

Pliskova en Strycova wonnen in Straatsburg het dubbelspel van Kristina Mladenovic en Caroline Garcia met 7-5 7-5.

Na drie partijen in het enkelspel leidde Frankrijk nog met 2-1. Door een zege van Strycova op Alizé Cornet (6-2 7-6) moest het dubbelspel de beslissing brengen.