ANP Frankrijk en Tsjechië weer op gelijke hoogte

STRAATSBURG - Barbora Strycova heeft de spanning in de finale van de Fed Cup teruggebracht. De Tsjechische ontdeed zich zondag van de Française Alizé Cornet en bracht de stand tussen de twee landen daarmee weer op gelijke hoogte: 2-2. Cornet moest in het Franse Straatsburg in twee sets buigen: 2-6 6-7 (4).

Door ANP - 13-11-2016, 18:08 (Update 13-11-2016, 18:08)

Caroline Garcia hielp Frankrijk eerder op zondag nog aan een voorsprong. Ze versloeg in haar tweede enkelwedstrijd de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets: 6-3 3-6 6-3. De Franse vrouwen waren dicht bij toernooiwinst, maar Strycova sloeg krachtig terug.

Het landentoernooi voor vrouwen werd tweemaal op rij door Tsjechië gewonnen, in 2014 en 2015. Strycova, Pliskova, Petra Kvitova en Lucie Hradecka hopen daar een derde titel aan toe te voegen. Het zou de vijfde in zes jaar tijd zijn. Frankrijk hoopt met Cornet, Garcia, Kristina Mladenovic en Pauline Parmentier eveneens voor de derde keer te kunnen zegevieren. De laatste titel dateert uit 2003.

Het dubbelspel moet zondag de beslissing brengen.