GP Brazilië stilgelegd na crash Räikkönen

SÃO PAULO - De Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 heeft zondag ruim een half uur stilgelegen na een crash van Kimi Räikkönen. De Fin glibberde in de negentiende van de ruim zeventig af te leggen ronden op het natte circuit van Interlagos weg op het asfalt en belandde na wat omwentelingen met zijn Ferrari in de omheining. De Nederlander Max Verstappen kon de Fin ternauwernood ontwijken in zijn Red Bull.

Door ANP - 13-11-2016, 18:03 (Update 13-11-2016, 18:34)

Door de regen was de start al met tien minuten uitgesteld. De coureurs reden de eerste zeven ronden van de voorlaatste race van het seizoen voorzichtig achter de zogeheten safety car. De baan was te nat en daardoor te gevaarlijk voor racen op hoge snelheid. In de dertiende ronde crashte de Zweed Magnus Ericsson in zijn Sauber en keerde de veiligheidswagen al weer terug op de baan.

De glijpartij van Räikkönen leidde tot een rode vlag, ten teken dat de coureurs hun bolides in de pitstraat moesten parkeren. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) lag aan de leiding voor zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg. Verstappen schoof door naar de derde plaats. Rosberg kan in Sào Paulo de wereldtitel al veiligstellen. Alleen Hamilton kan hem nog van de titel afhouden.