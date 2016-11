Djokovic wint openingswedstrijd Finals

LONDEN - Titelverdediger Novak Djokovic heeft zondag in de openingswedstrijd van de World Tour Finals weinig overgelaten van debutant Dominic Thiem. De Servische tennisser klopte de 23-jarige Oostenrijker in drie sets: 6-7 (10) 6-0 6-2. De partij in Londen duurde twee uur.

Door ANP - 13-11-2016, 17:42 (Update 13-11-2016, 17:42)

Djokovic, die vorige week door Andy Murray werd onttroond als nummer één van de wereld, leek een zware partij te wachten. Thiem overklaste de Serviër direct in de eerste set door de tiebreak te winnen. Daarna bleek de mondiale nummer negen leeggespeeld. Hij had geen schijn van kans meer tegen de nieuwe nummer twee.

Bij het eindejaarstoernooi waaraan de acht beste tennissers van het seizoen meedoen, zijn Gaël Monfils en Milos Raonic in dezelfde groep ingedeeld. Zij treffen elkaar later op zondag.