Race vertraagd door regen op Interlagos

SÃO PAULO - De Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 is zondag pas na zeven ronden echt losgebarsten. De coureurs bleven na de officiële start lang achter de zogeheten safetycar, omdat het circuit van Interlagos door zware regenbuien te nat was en daardoor te gevaarlijk voor het racen op hoge snelheden.

Door ANP - 13-11-2016, 17:40 (Update 13-11-2016, 17:40)

Lewis Hamilton (Mercedes) reed al die rondjes als eerste achter de veiligheidswagen. Achter hem Nico Rosberg (Mercedes), de leider in het kampioenschap die in São Paulo kans maakt in de voorlaatste race van het seizoen de wereldtitel te veroveren.

Max Verstappen startte als vierde, maar de Nederlander, erkend regenrijder, haalde vrijwel direct na het vrijgeven van de race de Finse Ferrari-rijder Kimi Räikkönen in.