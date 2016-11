Hoogland vierde op keirin

ANP Hoogland vierde op keirin

APELDOORN - Hoewel hij tijdens de wereldbeker baanwielrennen in Apeldoorn geen prijzen pakte bij zijn eerste optreden sinds de Zomerspelen van Rio, was sprinter Jeffrey Hoogland tevreden over zijn resultaten. Op de slotdag van het toernooi eindigde de Nijverdaller als vierde op het onderdeel keirin.

Door ANP - 13-11-2016, 16:52 (Update 13-11-2016, 16:52)

Dat was veel meer dan hij had verwacht, na de sprintcompetitie op zaterdag waarin hij ook net naast een medaille greep (vierde plaats). Vrijdag werd de Overijsselaar met zijn ploegmakkers Roy van den Berg en Hugo Haak uitgeschakeld in de eerste ronde van de teamsprint.

De kwalificatieronde van de keirin overleefde Hoogland tamelijk eenvoudig: daarin werd hij tweede achter de winnaar van het sprinttoernooi, Andrij Vinokoerov. In de tweede schifting hield hij opnieuw genoeg tegenstanders achter zich, door weer als tweede te finishen. De finale was een race te veel voor de 'thuisrijder’, die de Tsjech Tomas Babek zag winnen. De Oekraïner Vinokoerov legde beslag op het zilver, terwijl Juan Peralta uit Spanje als nummer drie (brons) het podium mocht betreden.