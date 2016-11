Garcia brengt Frankrijk op voorsprong

STRAATSBURG - Caroline Garcia heeft Frankrijk zondag in de finale van de Fed Cup op een 2-1 voorsprong gebracht. De Française versloeg in haar tweede enkelwedstrijd de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets. In Straatsburg werd het 6-3 3-6 6-3. De Franse vrouwen hebben nog één zege nodig om titelverdediger Tsjechië te onttronen.

Door ANP - 13-11-2016, 16:22 (Update 13-11-2016, 16:22)

De tweevoudig titelverdediger kwam zaterdag op voorsprong dankzij Pliskova. Haar partij tegen Kristina Mladenovic eindigde in een heuse thriller (6-3 4-6 16-14) die maar liefst bijna vier uur in beslag nam. Later op de dag verraste Garcia Petra Kvitova met 7-6 (8) 6-3. Zondag stuntte Garcia opnieuw.

Alizé Cornet kan de finale beslissen als ze later op zondag Barbora Strycova verslaat. Mocht dat niet lukken dan valt de beslissing in het dubbelspel.