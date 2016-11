Kramer verguld met gouden schaatsmijl

HARBIN - Sven Kramer besefte zondag tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Harbin heel goed dat hij op de 1500 meter een overwinning op zichzelf had behaald. ,,Ik ben hier blij mee, heel blij mee'', sprak de Friese grootmeester bij de NOS glunderend.

Door ANP - 13-11-2016, 13:58 (Update 13-11-2016, 13:58)

,,Ja, ik weet ook nog hoelang het is geleden dat ik in de wereldbeker goud haalde op deze afstand, acht jaar hè? Ik heb natuurlijk wel vaker een goede race op de 1500 meter gereden, maar daarna ging het dan toch weer wat stroever. Ik heb nu echter de lijn doorgetrokken van mijn zege twee weken geleden bij de KNSB Cup. Dat is een heel lekker gevoel.''

Volgens Kramer is ,,ontspanning'' misschien wel de belangrijkste reden dat hij op de 1500 meter ineens weer tot de wereldtop behoort. ,,Voor een schaatser van mijn niveau was het soms best wel frustrerend dat mijn 1500 meter een beetje achterbleef bij de rest. Ik heb echter geleerd om me er nu niet meer zo druk om te maken. Ik open iets relaxter en rijd dan vanuit mijn kracht drie goede ronden. Ja, met mijn handen op mijn rug, voor meer rust en efficiëntie in mijn slag.''