Kramer pakt goud op 1500 meter

HARBIN - Sven Kramer heeft zondag bij de wereldbeker schaatsen in China opnieuw grote indruk gemaakt op de 1500 meter. De Friese grootmeester schreef de schaatsmijl, waarmee hij een soort haat-liefdeverhouding heeft, met de nodige overmacht op zijn naam. Hij finishte in een nieuw baanrecord van 1.46,79.

Door ANP - 13-11-2016, 12:30 (Update 13-11-2016, 12:30)

Wereldkampioen Denis Joeskov uit Rusland moest met zilver genoegen nemen (1.47,46). De Belg Bart Swings pakte brons met een tijd van 1.47,54.

Kramer verraste twee weken geleden bij de KNSB Cup in Groningen ook al op de 1500 meter. Hij zegevierde toen in 1.46,88. De achtvoudig wereldkampioen allround liet toen nog weten dat hij niet van plan was om richting de Winterspelen van 2018 ook de 1500 meter als speerpunt te nemen.

Ballen

,,Ik blijf me olympisch richten op de 5 en 10 kilometer en op de ploegachtervolging'', zei hij in Groningen. ,,Je kunt niet alle ballen in de lucht houden. De 1500 meter heb ik een beetje losgelaten. En moet je nu zien, dan komt het misschien juist naar je toe.''

Voor Kramer was het (pas) zijn derde overwinning in het wereldbekercircuit op de 1500 meter. Acht jaar geleden zegevierde hij in Berlijn voor de laatste keer op deze afstand.

In Stijl

Met zijn winnende rit sloot Kramer de schaatsdriedaagse in China in stijl af. Eerder pakte hij in Harbin goud op de 5000 meter en op de ploegachtervolging.

Kjeld Nuis won eerder op de dag in de B-divisie de 1500 meter met een tijd van 1.47,38. Met die tijd was de Nederlands kampioen op dit nummer in de A-groep in Harbin op de tweede plek geëindigd. Douwe de Vries eindigde in de B-divisie achter zijn ploeggenoot als tweede (1.48,50).