Zilver Leenstra, brons Wüst op 1500 meter

HARBIN - De 1500 meter voor vrouwen zondag bij de eerste wereldbeker schaatsen in China heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Achter de Amerikaanse winnares Heather Bergsma-Richardson (1.57,00) eindigde Marrit Leenstra als tweede in 1.57,64. Ireen Wüst pakte brons met een tijd van 1.58,18.

Door ANP - 13-11-2016, 11:25 (Update 13-11-2016, 11:36)

Antoinette de Jong bleef 0,04 seconde verwijderd van het podium en eindigde als vierde (1.58,22). Marije Joling (zevende in 1.58,72) en Melissa Wijfje (negende in 1.59,40) belandden eveneens nog in de top tien van het klassement.

Bergsma-Richardson schreef zaterdag in Harbin ook al de 1000 meter op haar naam. Leenstra eindigde op die afstand eveneens als tweede. Met de gouden medaille op de ploegachtervolging veroverde de Friezin zondag haar derde plak tijdens het eerste wereldbekerweekeinde. Wüst pakte op de 1500 meter haar eerste individuele medaille in China, na de zevende plek op de 3000 meter en de vijfde plaats op de 1000 meter.

Jorien ter Mors ontbreekt in China. De olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter gaf de voorkeur aan de wereldbeker shorttrack dit weekeinde in Salt Lake City. Ter Mors zal ook het volgende weekeinde bij de tweede wereldbeker op de langebaan in Nagano (Japan) nog niet aan de start verschijnen. Bij de derde wereldbeker begin december in Astana is de Twentse schaatsster weer van de partij.