ANP Koelizjnikov pakt nu wel goud op 500 meter

HARBIN - Pavel Koelizjnikov heeft zondag bij de eerste wereldbeker schaatsen in Harbin de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. Dat deed de 22-jarige Rus met een minimale voorsprong. De wereldkampioen op deze afstand reed in de laatste rit een tijd van 34,98 seconden. Daarmee was hij 0,01 seconde sneller dan de Chinees Gao Tingyu (34,99). Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Tae-yun (35,08).

Door ANP - 13-11-2016, 10:36 (Update 13-11-2016, 10:36)

Koelizjnikov moest zaterdag op de eerste 500 meter achter Roman Kretsj nog genoegen nemen met zilver. De sprinter uit Kazachstan eindigde zondag op de elfde plek (35,31).

Kai Verbij, die zaterdag nog brons veroverde op de eerste 500 meter, kwam zondag in de voorlaatste rit niet verder dan de zestiende tijd (35,51). Zijn tegenstander Jan Smeekens was een fractie sneller: 35,50 (vijftiende). Ronald Mulder was de beste Nederlander met de achtste tijd (35,27). Dadai Ntab eindigde als negende in 35,29.

Kjeld Nuis, die zaterdag op glorieuze wijze de 1000 meter won, was de snelste in de B-divisie met een tijd van 35,63.