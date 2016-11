Verstappen hoopt op regenrace

ANP Verstappen hoopt op regenrace

SÃO PAULO - Max Verstappen opent zondag in de Grote Prijs van Brazilië vanaf de tweede startrij de jacht op de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Nederlandse coureur van Red Bull kwalificeerde zich op het circuit van Interlagos als vierde en staat naast zijn Finse rivaal Kimi Räikkönen (Ferrari) achter de twee Mercedessen. Hamilton staat op poleposition.

Door ANP - 13-11-2016, 3:58 (Update 13-11-2016, 3:58)

Hoewel de officials van Mercedes bij Red Bull hebben gevraagd of de Nederlander zich niet wil bemoeien met de strijd tussen Hamilton en Rosberg om de wereldtitel, zal Verstappen het hoogst mogelijke nastreven. ,,We zijn er niet om voor Mercedes te racen, maar voor onszelf'', liet hij na de kwalificatie weten. Verstappen hoopt daarbij op hulp van boven. ,,Ik hoop dat het regent en dan zien we wel wat er gebeurt.''

Rosberg kan zondag met een GP-zege de wereldtitel veilig stellen. Voor zijn Britse teamgenoot Hamilton is het noodzakelijk om de Duitser voor te blijven, wil hij nog kans op titelprolongatie maken. De race in Brazilië start om 17.00 uur (Nederlands tijd).