Verstappen vierde in kwalificatie GP Brazilië

ANP Verstappen vierde in kwalificatie GP Brazilië

SÃO PAULO - Max Verstappen start zondag vanaf de vierde positie in de Grand Prix van Brazilië. De 19-jarige Nederlander bleef op het circuit in Interlagos met zijn Red Bull 0,749 seconde verwijderd van de tijd van Lewis Hamilton die zondag vanaf de poleposition start. De Britse Mercedes-coureur troefde zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg af met 1.10,736 tegen 1.10,838.

Door ANP - 12-11-2016, 18:18 (Update 12-11-2016, 18:50)

Verstappen moest eerder op de dag de twee Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen nog voor laten gaan in de derde training. In de laatste kwalificatiesessie bleef hij met 1.11,485 Vettel nipt voor, maar zag hij de Fin net onder zijn tijd duiken. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo start vanaf de zesde plek, waardoor de Red Bulls voor het eerst sinds Monza (begin september) niet met een wagen in de top drie staan.

,,Ik was twee tienden sneller in de eerste sector, maar daarna kwam het er niet meer uit'', zei Verstappen bij Ziggo Sport over de laatste ronde, waarin hij zich niet meer wist te verbeteren. Over zijn positie zondag tussen de twee Ferrari's in maakte hij zich niet al te veel zorgen. ,,Ik hoop heelhuids door de eerste bocht te komen, daarna zien we wel wat er gebeurt. Hopelijk regent het een beetje.''

Beste

De Braziliaan Felipe Massa beleefde een teleurstellende kwalificatie tijdens zijn laatste optreden in eigen land. De coureur klokte met zijn Williams slechts de dertiende tijd.

Rosberg verdedigt een voorsprong van negentien punten op zijn Britse teamgenoot. Hij eindigde de laatste twee races op de tweede plek achter Hamilton. Mocht de Duitser zondag winnen in Brazilië, dan verovert hij voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel, omdat hij zijn marge op Hamilton uitbouwt tot minimaal 26 punten. Na de Grote Prijs van Brazilië volgt nog één race, de GP van Abu Dhabi. Hamilton kan dan hooguit 25 punten goedmaken.

Dat Rosberg zich voor de derde race op rij achter zijn teamgenoot kwalificeerde, deerde hem niet. ,,De coureur die de pole verovert, is niet altijd degene die de race wint'', reageerde de Duitser koeltjes. Hamilton was blij met zijn zestigste poleposition in totaal. ,,Dit was het beste waar ik op kon hopen'', zei de Brit.