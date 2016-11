Mathieu van der Poel heerst in GP Brabant

ROSMALEN - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in Rosmalen de Grote Prijs Brabant op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen van de Beobank-Corendonploeg was op het nieuwe parcours in Rosmalen een klasse apart. Hij ging er al vroeg alleen vandoor en won solo. Achter Van der Poel eindigde zijn landgenoot Corné van Kessel als tweede voor Achterhoeker Joris Nieuwenhuis.

Door ANP - 12-11-2016, 16:42 (Update 12-11-2016, 16:42)

De GP van Brabant keerde dit crossseizoen terug op de kalender nadat de veldrit een jaar eerder niet was doorgegaan.