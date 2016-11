FIA legt verzoek Ferrari naast zich neer

ANP FIA legt verzoek Ferrari naast zich neer

SÃO PAULO - De internationale autosportfederatie start geen nieuw onderzoek naar het incident tussen Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo in de slotfase van de Mexicaanse GP. De FIA heeft het verzoek van Ferrari om de zaak nog eens te bekijken vrijdag afgewezen.

Door ANP - 11-11-2016, 23:29 (Update 11-11-2016, 23:29)

Ferrari besloot donderdag de tijdstraf die Vettel een kleine twee weken geleden kreeg nog een keer aan te vechten. Volgens de Italiaanse renstal is er nieuw bewijs, dat Vettel mogelijk vrijpleit.

,,De stand van het kampioenschap zal er niet door veranderen, maar een duidelijke uitleg van de regels is wel van belang'', stelde Ferrari.

Passeren

Vettel kreeg na de race in Mexico-Stad een tijdstraf van 10 seconden voor het hinderen van Daniel Ricciardo (Red Bull), die hem wilde passeren. De Duitser viel in eindstand terug van de derde naar de vijfde plek.

De viervoudig wereldkampioen werd daarmee het eerste 'slachtoffer' van een nieuwe wedstrijdregel, die de internationale autosportfederatie FIA invoerde na klachten over het rijgedrag van Max Verstappen.

Afwijken

De Nederlandse coureur maakte in de ogen van een aantal van zijn concurrenten gebruik van een gevaarlijke tactiek om zijn positie te verdedigen; hard afremmen en tegelijkertijd van zijn lijn afwijken.

Vettel deed dat ook bij Ricciardo en werd daarvoor ter verantwoording geroepen. Wedstrijdleider Charlie Whiting van de Formule 1 legde donderdag in São Paulo, waar dit weekeinde de Grand Prix van Brazilië wordt verreden, nogmaals uit dat Vettel in de ogen van de racestewards wel degelijk gevaarlijk had afgeremd en een crash uitlokte. De Duitser zelf hield vol dat hij Ricciardo voldoende ruimte had gegeven.