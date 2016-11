Zilver voor teamsprintsters in Apeldoorn

ANP Zilver voor teamsprintsters in Apeldoorn

APELDOORN - De Nederlandse teamsprintsters Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink hebben vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn het zilver gepakt. De Spaansen Tania Calvo en Helena Casas waren in de finale in Omnisport sneller dan de Nederlandse vrouwen: 33,442 tegen 34,025. Het brons ging naar China.

Door ANP - 11-11-2016, 21:10 (Update 11-11-2016, 21:23)

Oranje bereikte dankzij een verschil van één duizendste de finale ten koste van de Chinese vrouwen.

Braspennincx was bij de Spelen in Rio reserve achter Elis Ligtlee en Laurine van Riessen, nadat ze hersteld was van een hartaanval een jaar eerder. Ligtlee ontbrak nog in Apeldoorn, vanwege een knieblessure. Van Riessen kwam alleen in de eerste ronde in actie.

Braspennincx eindigde vorige maand met Lamberink als vierde bij de EK.

Bij de mannen was de winst op de teamsprint voor Groot-Brittannië, dat Frankrijk versloeg in de finale. Het brons ging naar Duitsland, dat te sterk was voor de Spanjaarden die eerder Nederland uitschakelden.

Op het onderdeel scratch deed Wim Stroetinga niet mee in de strijd om de medailles: vijftiende. De zege ging naar de Wit-Rus Raman Ramanau, die de hele groep op een ronde reed.