ANP Laatste Champions Trophy in China

CHANGZHOU - De laatste Champions Trophy voor de hockeyvrouwen vindt in november 2018 plaats in de Chinese stad Changzhou. Dat maakte de internationale hockeybond FIH vrijdag bekend. Het is voor het eerst dat China het toernooi organiseert.

Door ANP - 11-11-2016, 13:37 (Update 11-11-2016, 13:37)

Enkele deelnemende landen aan de Champions Trophy zijn al bekend. Zo verwelkomt China olympisch kampioen Groot-Brittannië en Argentinië, de winnaar van de Champions Trophy van dit jaar in Londen. De winnaar van de Hockey World League in 2017 sluit zich later aan, net als het land dat de Hockey World Cup in 2018 wint. De FIH wijst daarnaast zelf een land aan dat mee mag doen aan het toernooi.

De internationale hockeykalender gaat vanaf 2019 flink op de schop. De Champions Trophy en de finalerondes van de Hockey World League verdwijnen en worden vervangen door een nieuw toernooi. De precieze details zijn nog niet bekend.