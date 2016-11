Ocon vervangt Hülkenberg bij Force India

NEW DELHI - Esteban Ocon rijdt volgend jaar voor het Formule 1-team van Force India. De twintigjarige Fransman debuteert in de belangrijkste raceklasse en neemt de plek over van Nico Hülkenberg, die vorige maand bekendmaakte over te stappen naar Renault.

Door ANP - 10-11-2016, 13:55 (Update 10-11-2016, 13:55)

Bij Force India wordt Ocon, die een meerjarig contract ondertekende, teamgenoot van de Mexicaan Sergio Pérez. In augustus verving Ocon nog de Indonesische Formule 1-coureur Rio Haryanto bij Manor Racing.

Ocon was in 2014 testrijder van het Lotus F1 Team (de latere opvolger van Renault F1) en verder reservecoureur bij Mercedes, waar hij het opleidingsprogramma volgde. Hij werd in datzelfde jaar kampioen in het Europees Formule 3-kampioenschap. In 2015 volgde de titel in de GP3, een opleidingsklasse. De Fransman zat voor het eerst in een Formule 1-auto in oktober 2014 in Valencia, waar hij in een Lotus een raceafstand aflegde om zijn superlicentie te behalen.

,,Ik ben relatief nieuw in de Formule 1, maar ik heb bij Manor Racing in korte tijd veel ervaring opgedaan'', aldus Ocon.