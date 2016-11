Guidetti neemt afscheid van assistent

NIEUWEGEIN - Volleybalbondscoach Giovanni Guidetti neemt afscheid van assistent Saskia van Hintum. Haar plaats wordt ingenomen door Gil Ferrer Cutinho, die tot dusverre tweede assistent was bij het vrouwenteam.

Door ANP - 10-11-2016, 12:14 (Update 10-11-2016, 12:14)

,,Omdat ik geen onbeperkte middelen heb, moet ik de rol van mijn assistenten aanpassen'', zegt Guidetti. ,,Dat betekent dat ik mensen nodig heb die kunnen meespelen in de trainingen én die het verlengstuk zijn van de video-analist. Die rolwijziging is de reden dat we nu afscheid nemen van Saskia, het was erg prettig om met haar te werken.''

De 46-jarige Van Hintum, die zelf als speelster tot 275 interlands kwam, werkte sinds januari 2015 als assistent bij de Nederlandse volleybalsters. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro eindigde Oranje in augustus als vierde. Momenteel is Van Hintum hoofdcoach in de Duitse Bundesliga bij Ladies in Black Aachen.