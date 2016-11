Bolt maakt kans op zesde eretitel

ANP Bolt maakt kans op zesde eretitel

MONACO - De Jamaicaanse topsprinter Usain Bolt maakt kans voor de zesde keer in zijn carrière tot beste mannelijke atleet van de wereld te worden uitgeroepen. De drievoudig olympisch kampioen van Rio behoort samen met de Britse langeafstandloper Mo Farah en de Zuid-Afrikaanse 400-meterspecialist Wayde van Niekerk tot de drie finalisten voor de eretitel.

Door ANP - 9-11-2016, 15:36 (Update 9-11-2016, 15:56)

Bij de vrouwen vormen de Ethiopische langeafstandloopster Almaz Ayana, de Poolse kogelslingeraarster Anita Wlodarczyk en de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson de shortlist voor de zogeheten IAAF Award 2016. Thompson versloeg op de Spelen in Rio Dafne Schippers in de finale van de 200 meter.

Schippers haalde in 2014 en 2015 nog de shortlist van de verkiezing tot beste vrouwelijke atlete van de wereld. Dit jaar zat de Utrechtse zelfs niet bij de tien genomineerden op de longlist. De verkiezing is op 2 december in Monaco.

Bolt werd in 2008 voor de eerste keer uitgeroepen tot beste atleet van de wereld. Die eer zou hem in 2009, 2011, 2012 en 2013 ook ten deel vallen. De Jamaicaan pakte in Rio goud op de 100, 200 en 4x100 meter. Hij deed hetzelfde in Peking 2008 en Londen 2012.

Farah stuntte in Rio met goud op de 5000 en 10.000 meter en Van Niekerk verraste met de olympische titel op de 400 meter in een wereldrecordtijd van 43,03.

Thompson won in Rio niet alleen de 200, maar ook de 100 meter en was met respectievelijk 21,78 en 10,70 ook de snelste van de wereld op beide afstanden. Ayana liep in Rio naar het goud op de 10.000 meter in een wereldrecord (29.17.45) en Wlodarczyk won dit jaar alles wat er te winnen viel bij het kogelslingeren en verbeterde twee keer het wereldrecord.