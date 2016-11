Olympisch roeikampioene Stanning stopt

LONDEN - Tweevoudig olympisch kampioene roeien Heather Stanning heeft haar loopbaan beëindigd. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf nog iets te bewijzen heb'', lichtte Stanning (31) haar besluit toe. Daarmee komt een einde aan haar succesreeks met roeipartner Helen Glover. Het koppel was sinds de WK van 2011 in Slovenië ongeslagen. In Rio verdedigden Stanning en Glover met succes hun in 2012 behaalde olympische titel.

Het succes vier jaar eerder in Londen maakte de Britten na een haperend begin pas echt enthousiast voor de Spelen. Het was de eerste gouden medaille voor het thuisland waarna er nog 28 volgden. Stanning had na Rio een pauze ingelast: ,,Ik wilde eerst weer mijn normale leven oppakken voordat ik een besluit zou nemen. Ik weet nu dat dit de juiste beslissing is.''