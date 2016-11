Zeilster Bouwmeester grijpt naast eretitel

BARCELONA - Olympisch kampioene Marit Bouwmeester (Laser Radial) heeft donderdag in Barcelona naast de mondiale prijs voor de beste zeilster van het jaar gegrepen. De keuze uit een groepje van vijf kandidaten viel op de Britse zeilsters Hannah Mills en Saskia Clark, de olympische kampioenen in de 470-klasse. Naast een bokaal kreeg het duo ook een exclusief horloge.

Door ANP - 8-11-2016, 22:46 (Update 8-11-2016, 22:46)

Bouwmeester maakt deze maand nog kans op de Conny van Rietschoten Trofee, de prijs voor de beste Nederlandse zeiler van het jaar. De 28-jarige Friezin is met windsurfer Dorian van Rijsselberghe, die bij Rio 2016 zijn olympische titel prolongeerde, voor die onderscheiding genomineerd. Volgende week donderdag is in Amsterdam de uitreiking.

Bij de mannen ging de onderscheiding in Barcelona naar de Argentijn Santiago Lange, die met Cecilia Carranza Saroli olympisch goud veroverde in de Nacra17. Amper een jaar voor het begin van de Olympische Spelen in Brazilië werd er bij hem kanker geconstateerd en moest een long bij hem worden verwijderd. Met 54 jaar was de Zuid-Amerikaan de oudste zeiler die deelnam aan Rio 2016.