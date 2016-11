Spierscheuring velt veldrijder Van der Haar

ANP Spierscheuring velt veldrijder Van der Haar

WOUDENBERG - Veldrijder Lars van der Haar is door een spierscheuring in zijn dijbeen voor onbepaalde tijd uit de roulatie. De 25-jarige coureur uit Woudenberg maakte het slechte nieuws dinsdag op Twitter bekend. De Europese kampioen van vorig seizoen spreekt zelf van een ,,grote scheur''. Zijn team komt woensdag met meer informatie.

Door ANP - 8-11-2016, 20:58 (Update 8-11-2016, 20:58)

Van der Haar moest zondag de strijd tijdens de derde cross van de Superprestigereeks in Ruddervoorde vroegtijdig staken door hevige pijn in zijn dijbeen. De nummer twee van het WK vorig seizoen hoopte eerst nog dat het slechts om een spierverrekking zou gaan. Nader onderzoek wees echter uit dat het toch een spierscheuring is.

Van der Haar miste de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in de Verenigde Staten door een hamstringblessure. Hij zal door zijn nieuwe blessure dit kalenderjaar niet meer in actie komen. ,,De dokter schetst een beeld van acht tot twaalf weken geen competitie'', liet hij bij de NOS weten.

Van der Haar rijdt per 1 januari voor de Belgische ploeg Telenet-Fidea. Het WK veldrijden is eind januari in Luxemburg. ,,Ik heb zo hard gewerkt om weer op niveau te komen. Nu kan ik nog hopen op januari en februari, maar dat is het dan. Het is niet leuk voor een ploeg als ze een renner krijgen die niet fit is.''