Curry breekt NBA-record met dertien 3-punters

ANP Curry breekt NBA-record met dertien 3-punters

OAKLAND - Basketballer Stephen Curry van Golden State Warriors baarde maandag (plaatselijke tijd) opzien in de NBA. Hij mikte in het duel met New Orleans Pelicans liefst dertien keer raak van grote afstand en verbeterde daarmee het record in de Amerikaanse profcompetitie van meeste driepunters in een wedstrijd. Dat was met twaalf al in zijn handen.

Door ANP - 8-11-2016, 8:22 (Update 8-11-2016, 8:22)

Curry maakte tegen de Pelicans in totaal 46 punten en leidde zijn ploeg naar een riante zege van 116-106. Hij nam op gepaste wijze revanche voor zijn fletse optreden een wedstrijd eerder tegen Los Angeles Lakers, waarin de sterspeler een schamele score van 13 punten noteerde en voor het eerst na 157 wedstrijden geen enkele driepunter maakte.