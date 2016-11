Motorcoureur Pedrosa plant rentree

ANP Motorcoureur Pedrosa plant rentree

MADRID - De Spaanse motorcoureur Dani Pedrosa is van plan het komende weekeinde, op het circuit van Valencia, zijn rentree te maken in de MotoGP. Dat is ongeveer een maand nadat de rijder van Honda bij een trainingssessie in Japan zijn sleutelbeen brak, en bovendien geblesseerd raakte aan been en voet.

Door ANP - 7-11-2016, 19:31 (Update 7-11-2016, 19:31)

Volgens de teamleiding zijn de blessures van Pedrosa voldoende hersteld. De doktoren hebben ingestemd met een start in zijn eigen land, waar de laatste wedstrijd van het seizoen plaatsvindt.

,,Het waren geen gemakkelijke weken'', keek Pedrosa terug op de periode. ,,Kort na de operatie heb ik veel pijn gehad. Bovendien miste ik het racen. Toen ik weer uitzicht kreeg op een mogelijke start in Valencia, ging ik me van dag tot dag beter voelen.''