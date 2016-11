Berdych, Goffin en Tsonga ook naar Rotterdam

ANP Berdych, Goffin en Tsonga ook naar Rotterdam

ROTTERDAM - Tennissers Tomas Berdych, David Goffin en Jo-Wilfried Tsonga komen in februari in actie bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De organisatie maakte maandag bekend dat de huidige nummers tien, elf en twaalf van de wereldranglijst zijn toegevoegd aan het deelnemersveld.

Door ANP - 7-11-2016, 17:02 (Update 7-11-2016, 17:02)

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met hun komst. ,,Voor veel spelers zit het tennisseizoen erop. Het is mooi om te zien dat veel spelers het ABN AMRO World Tennis Tournament in de planning opnemen. Met Tomas Berdych als voormalig winnaar, David Goffin die op het punt staat de top 10 binnen te komen en Jo-Wilfried Tsonga als publiekslieveling krijgt het veld een sterke toevoeging.''

Eerder werd al bekend dat Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Dominic Thiem en Robin Haase in Rotterdam komen spelen. Het toernooi vindt plaats van 13 tot en met 19 februari in Ahoy.