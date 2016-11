Ghebreslassie zegeviert in Big Apple

NEW YORK - De Eritrese hardloper Ghirmay Ghebreslassie heeft zijn status als topper op de marathon zondag bevestigd met de winst in de marathon van New York. De pas twintigjarige atleet, die vorig jaar verraste met de wereldtitel in Peking, arriveerde solo aan de finish in Central Park in een tijd van 2.07.51. Hij had een dikke minuut voorsprong op de nummer twee, de Keniaan Lucas Rotich, die finishte in 2.08.53.

Door ANP - 6-11-2016, 18:27 (Update 6-11-2016, 18:27)

Bij de vrouwen was Mary Keitany een klasse apart. De 34-jarige Keniaanse rondde een lange solo af in 2.24.26. Ze won de beroemde marathon in de Big Apple voor de derde keer op rij. Haar landgenote Sally Kipyego kwam als tweede aan in 2.28.01, op ruim drieënhalve minuut.