Tennisster Kvitova wint Elite Trophy

ANP Tennisster Kvitova wint Elite Trophy

ZHUHAI - Tennisster Petra Kvitova heeft zondag het toernooi om de Elite Trophy gewonnen. In de Chinese stad Zhuhai was de Tsjechische in de finale in twee sets te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina: 6-4 6-2. Kvitova was als derde geplaatst in het eindejaarstoernooi voor de nummers negen tot en met twintig van de wereldranglijst.

Door ANP - 6-11-2016, 11:08 (Update 6-11-2016, 11:08)

Kvitova had zich ten koste van de Chinese Zhang Shuai geplaatst voor de finale. Svitolina won zaterdag in de halve finale van de als eerste geplaatste Britse Johanna Konta.

De Nederlandse Kiki Bertens was ook deelneemster in China. Ze verloor onder meer van Svitolina in de groepsfase.