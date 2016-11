Murray nieuwe nummer één wereldranglijst

PARIJS - Tennisser Andy Murray is de nieuwe nummer één van de wereldranglijst. De Schot is zaterdag zonder te spelen Novak Djokovic gepasseerd. De Canadees Milos Raonic meldde zich geblesseerd af voor de halve finale van het toernooi in Parijs.

Door ANP - 5-11-2016, 15:48 (Update 5-11-2016, 15:57)

Djokovic mocht zich op 4 juli 2011 voor het eerst de beste tennisser van de wereld noemen. De Serviër staat sinds juli 2014 onafgebroken op de hoogste trede van de mondiale tennisladder. Hij werd vrijdag in de kwartfinales van het toernooi in Parijs uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic: 4-6 6-7. Daardoor zakt Djokovic na 122 weken naar de tweede positie. Hij voerde de ranglijst in totaal 223 weken aan. Roger Federer blijft recordhouder met 302 weken.

Murray schreef dit seizoen onder meer Wimbledon op zijn naam. Hij werd ook olympisch kampioen, maar daarmee verdiende hij geen punten voor de wereldranglijst.