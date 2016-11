Vijf miljoen fans huldigen Chicago Cubs

ANP Vijf miljoen fans huldigen Chicago Cubs

CHICAGO - Een ongekend feest in Chicago. Ongeveer vijf miljoen fans hebben de honkballers van Chicago Cubs gehuldigd. Zij hebben voor het eerst sinds 1908 de World Series gewonnen, de finale van de Amerikaanse Major League Baseball. ,,Bedankt voor jullie geduld'', zei coach Joe Maddon tegen de fans.

Door ANP - 5-11-2016, 7:54 (Update 5-11-2016, 7:54)

De spelers gingen per bus van het stadion naar het stadspark. Langs de route en in het park stonden volgens het stadsbestuur ongeveer vijf miljoen toeschouwers. Daarmee zou de huldiging een van de grootste openbare bijeenkomsten in de geschiedenis van de mensheid zijn. Ter vergelijking: de bedevaart naar Mekka trekt elk jaar twee tot drie miljoen pelgrims. Na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 gingen 3,7 miljoen Fransen de straat op. Landskampioen PSV werd dit jaar door 100.000 fans gehuldigd.