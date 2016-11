Ter Mors verbetert Nederlands record 500 m

ANP Ter Mors verbetert Nederlands record 500 m

CALGARY - Jorien ter Mors is overtuigend aan het internationale shorttrackseizoen begonnen. De Nederlandse verbeterde vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary in de heats het Nederlands record op de 500 meter.

Door ANP - 4-11-2016, 21:04 (Update 4-11-2016, 21:04)

Ter Mors noteerde op de Olympic Oval een tijd van 42,953 seconden. De 26-jarige schaatsster was daarmee net iets sneller dan de oude toptijd (42,965), die ze zelf in maart 2014 bij de wereldkampioenschappen in Montreal neerzette.

Ter Mors kwam vrijdag met haar tijd in de heats tot de tweede plaats, achter regerend Europees kampioene Elise Christie. Daarmee stelde Ter Mors deelname aan de finalerondes van zaterdag veilig.