ANP Routinier Visser terug in handbalselectie

OOSTERBEEK - Routinier Maura Visser (31) is vrijdag door bondscoach Helle Thomsen opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands handbalteam voor het Europees kampioenschap in Zweden. De 32-jarige Pearl van der Wissel, die nog wel de voorselectie haalde, viel buiten de groep.

Door ANP - 4-11-2016, 17:01 (Update 4-11-2016, 17:01)

Thomsen kan daarnaast niet rekenen op Ailly Luciano, die besloten heeft een punt achter haar interlandcarrière te zetten. Luciano twijfelde al langer of ze voor Oranje wilde blijven uitkomen en hakte onlangs de knoop door.

Debbie Bont kon wel op een selectieplaats rekenen. Bont werd eerder door voormalig bondscoach Henk Groener gepasseerd voor de Olympische Spelen in Rio. Ze reisde als reserve mee naar Brazilië. Thomsen koos verder onder anderen voor de bepalende speelsters Tess Wester, Estavana Polman, Nycke Groot, Lois Abbingh en aanvoerster Danick Snelder.