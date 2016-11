Zwembond vreest teruglopend budget na fiasco

HOOFDDORP - Technisch directeur André Cats van de KNZB vreest dat het fiasco van de Nederlandse zwemploeg bij de Olympische Spelen gevolgen heeft voor het budget dat hij krijgt van sportkoepel NOC*NSF. Cats hoort over enkele weken hoeveel geld hij kan gaan besteden. ,,Het zou goed kunnen dat we een kleine draai om de oren krijgen'', erkende de nieuwe KNZB-directeur vrijdag in Hoofddorp.

4-11-2016

De langebaanploeg bleef in Rio met lege handen staan. Nederland pakte in het zwembad geen enkele medaille, voor het eerst sinds de Spelen van 1992. ,,We hebben niet geleverd wat van ons verwacht werd'', zei Cats, die tot voor kort bij NOC*NSF werkte als chef de mission van de paralympische ploeg. ,,Maar ik heb er vertrouwen in dat we voldoende middelen krijgen om onze plannen tot uitvoer te brengen.''

Talentontwikkeling is een van de speerpunten in het beleid van Cats. ,,We hebben altijd instroom van talent, maar je weet nooit of die kunnen uitgroeien tot het niveau van Pieter, Inge en Ranomi. Het is zaak dat de aantallen groter worden, dat meer kinderen zich gaan aanmelden bij zwemverenigingen.''