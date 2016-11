Bertens verliest ook tweede duel in Zhuhai

ZHUHAI - Tennisster Kiki Bertens heeft ook haar tweede groepswedstrijd bij de WTA Elite Trophy verloren. De 24-jarige Wateringse moest vrijdag buigen voor de Russische Elena Vesnina: 6-4 7-6 (5). Bertens leek in de tweede set terug te komen in de wedstrijd, maar strandde uiteindelijk in de tiebreak.

Door ANP - 4-11-2016, 16:13 (Update 4-11-2016, 16:13)

Dinsdag was Elina Svitolina uit Oekraïne, de nummer 14 van de WTA-ranking, ook al te sterk voor Bertens. Toen ging de mondiale nummer 22 in drie sets onderuit.

Na twee zeges in de groepsfase was Svitolina donderdag al verzekerd van een plaats in de halve finales van het eindejaarstoernooi. Alleen de groepswinnares gaat door naar de volgende ronde. Bij de partij tussen Bertens en Vesnina stond een plek in de halve eindstrijd dus niet meer op het spel.

In de Chinese stad Zhuhai spelen de tennissters die op de plekken negen tot twintig staan op de ranglijst van dit jaar.