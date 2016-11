Turner Van Gelder wil naar Spelen in Tokio

ANP Turner Van Gelder wil naar Spelen in Tokio

HILVERSUM - Turner Yuri van Gelder wil als 37-jarige meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De ringenspecialist uit Waalwijk werd tijdens de laatste Spelen, in Rio de Janeiro, naar huis gestuurd omdat hij de gedragsregels had overtreden. Bij Tokio 2020 hoopt hij alsnog de olympische finale te kunnen turnen.

Door ANP - 3-11-2016, 23:36 (Update 3-11-2016, 23:36)

,,Ik ga ervoor'', zei Van Gelder (33) donderdag in het tv-programma RTL Late Night. ,,De afgelopen drie maanden ben ik goed gaan nadenken over wat ik precies wil. Ik heb de training op een laag pitje gezet, zoals ik na een groot toernooi altijd even gas terug neem. Ik heb het gas nu echt goed losgelaten, maar merk toch dat ik het turnen mis. Ik ben weer aan de gang gegaan met trainen en merk dat ik van sporten heel blij en gelukkig word.''

De Brabander traint voorlopig alleen in Den Bosch. Zijn coach Bram van Bokhoven, die in Rio een cruciale rol speelde bij het wegsturen van Van Gelder, is gepromoveerd tot bondscoach bij de turnbond. Van Gelder kwalificeerde zich voor de olympische finale aan de ringen, maar ging na de kwalificatie tot diep in de nacht op stap. Chef de mission Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF stuurde hem enkele dagen later naar huis.