Rojer loopt ticket voor World Tour Finals mis

PARIJS - Het is tennisser Jean-Julien Rojer niet gelukt zich met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau te plaatsen voor de ATP World Tour Finals, het eindejaarstoernooi dat later deze maand in Londen wordt gespeeld. Het duo verloor donderdag in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs van de Amerikanen Jack Sock en Nicolas Monroe: 2-6 6-3 10-7. Rojer en Tecau kunnen daardoor de titel die ze vorig jaar in Londen pakten niet verdedigen.

Door ANP - 3-11-2016, 20:30 (Update 3-11-2016, 20:30)

Om zich voor de World Tour Finals te plaatsen, moesten de Nederlandse dubbelspecialist en zijn Roemeense kompaan het duo Treat Huey/Max Mirnii passeren op de seizoensranglijst. Daarvoor was, nadat dit Filipijns/Wit-Russische duo al in de eerste ronde in Parijs was uitgeschakeld, een plek bij de laatste vier voldoende. Doordat Rojer en Tecau echter donderdag in de tweede ronde al strandden, zijn Huey en Mirnii nu verzekerd van een ticket naar Londen.