Riis koopt wielerploeg die hij sponsort

ANP Riis koopt wielerploeg die hij sponsort

KOPENHAGEN - Bjarne Riis en Lars Seier Christensen zijn samen eigenaar geworden van Team Virtu Pro-Veloconcept, zo maakte het duo donderdag bekend op een persconferentie. In juli kondigden voormalig Tourwinnaar Riis (52) en zijn zakenpartner al aan de Deense wielerploeg te gaan sponsoren. Die werd toen omgedoopt van Nor Pro Cycling naar Team Virtu Pro-Veloconcept.

Door ANP - 3-11-2016, 16:29 (Update 3-11-2016, 16:29)

Het bescheiden team, dat uitkomt op continentaal niveau, hoopt in 2018 promotie te hebben gemaakt naar de UCI WorldTour. Tevens hebben Riis en Christensen de ambitie om van het vrouwenteam Team BMS Birn, dat zij volledig in handen namen, de beste van de wereld te maken.

Riis, die zijn Tourwinst van 1996 moest inleveren na een dopingbekentenis, was jarenlang manager van Saxo-Tinkoff. Hij vertrok in maart vorig jaar nadat hij in onmin was geraakt met de Russische teambaas Oleg Tinkov.

Christensen is een van de twee oprichters van de in Kopenhagen gevestigde Saxo Bank.