ANP Geblesseerde Polling slaat EK over

HILVERSUM - Judoka Kim Polling komt volgend jaar april niet in actie op de Europese kampioenschappen in Polen. De drievoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram kampt met een slepende elleboogblessure. ,,Het beste scenario is dat ik na de rustperiode in maart weer op de judomat sta. De EK komt dan te vroeg'', zegt Polling donderdag tegen de NOS.

Door ANP - 3-11-2016, 13:53 (Update 3-11-2016, 13:53)

Polling had al last van de blessure tijdens de Olympische Spelen in augustus in Rio, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de latere kampioene, de Japanse Haruka Tachimoto.

De judoka maakte eerder bekend dat ze begin 2017 naar Italië verhuist om bij haar vriend te gaan wonen. Naar verwachting is de WK in Boedapest volgend jaar september het eerste grote toernooi waar Polling weer aan meedoet.