ANP Zhang naar halve finales Elite Trophy

ZHUHAI - Zhang Shuai is de eerste tennisster die is doorgedrongen tot de halve finales van het toernooi om de WTA Elite Trophy. De 27-jarige Chinese, die met een wildcard aan het toernooi mocht beginnen, versloeg donderdag in haar tweede groepswedstrijd de Hongaarse Timea Babos. Het werd 7-6 (2) en 6-4.

Door ANP - 3-11-2016, 12:11 (Update 3-11-2016, 12:11)

In haar eerste partij was Zhang al te sterk voor de Zwitserse Timea Bacsinszky (6-1 6-1). De Chinese moest daarom donderdag in twee sets winnen van Babos om een plek in de halve eindstrijd veilig te stellen.

Voor de WTA Elite Trophy zijn de tennissters uitgenodigd die op de plekken negen tot twintig staan op de ranglijst van dit jaar, aangevuld met Zhang. De Nederlandse Kiki Bertens doet ook mee.