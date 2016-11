Havenga door met waterpolodames tot Tokio

NIEUWEGEIN - Waterpolocoach Arno Havenga blijft zeker tot de Olympische Spelen in Tokio in 2020 coach van de Nederlandse waterpolodames. Hij is met de zwembond KNZB contractverlenging overeengekomen. Eerder al verlengde Robin van Galen zijn contract als coach bij de mannen tot de Spelen.

De nieuwe technisch directeur van de zwembond André Cats is blij met Havenga. ,,Met Arno hebben we een uitstekende coach met passie voor waterpolo. Met dit programma onder zijn leiding ben ik er van overtuigd dat we blijven meedraaien in de wereldtop en meespelen om de podiumplaatsen, met als hoogtepunt de Spelen in Tokio.''

Havenga legt de lat hoog. ,,Ik wil door tot Tokio en de komende jaren met de ploeg en een professionele staf meestrijden om de medailles.'' Om op de hoogste trede van het podium te komen, moet er nog wel wat gebeuren, weet de coach. ,,De belangrijkste conclusies die we getrokken hebben, zijn dat we harder moeten worden en ook mentaal fit moeten zijn om finales te winnen. Ons spel moet nog zakelijker en we moeten “meedogenlozer” zijn. We hebben geleerd finales te spelen, nu moeten we leren finales te winnen. Ook moet de concurrentie in de groep groter worden.”