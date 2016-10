Britse turner geschorst na beledigen islam

ANP Britse turner geschorst na beledigen islam

LONDEN - Louis Smith is door de Britse turnbond voor twee maanden geschorst als gevolg van een video waarin de turner samen met zijn collega Luke Carson de islam beledigt. Carson, die vorig jaar stopte met turnen, heeft een waarschuwing gekregen.

Door ANP - 1-11-2016, 15:37 (Update 1-11-2016, 15:37)

,,Louis Smith heeft toegegeven dat zijn gedrag een overtreding van onze gedragsregels was'', laat de Britse turnbond dinsdag in een verklaring weten. ,,Het is heel jammer dat onze organisatie na een zomer vol historische resultaten nu moet optreden tegen twee bekende leden die de gedragsregels hebben overtreden'', zei voorzitter Jane Allen.

De Engelse krant The Sun toonde vorige maand al de video waarop de twee turners tijdens een bruiloft in een hotel deden alsof ze zitten te bidden terwijl ze 'Allah Akbar' riepen. Smith won zowel op de Spelen van Londen in 2012 als vier jaar later in Rio zilver op het onderdeel voltige.