ANP Sijsling stelt rentree uit

ECKENTAL - Tennisser Igor Sijsling heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit het challengertoernooi in het Duitse Eckental. De Amsterdammer wilde daar zijn rentree maken na een blessure aan zijn vinger, maar besloot dat het nog te vroeg was en meldde zich af voor zijn partij in de eerste ronde.

Door ANP - 1-11-2016, 13:09 (Update 1-11-2016, 13:09)

Sijsling is al enige maanden uit de roulatie met de vingerkwetsuur. Hij speelde in augustus voor het laatst een toernooi. De Amsterdammer haalde toen de kwartfinales van het toernooi in Trnava.