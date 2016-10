Onderzoek naar tirade Vettel

MEXICO-STAD - Sebastian Vettel hangt mogelijk nog een straf boven zijn hoofd na de Grand Prix van Mexico. De Duitse formule 1-coureur van Ferrari kreeg na de race van zondag al een tijdstraf van tien seconden wegens gevaarlijk rijgedrag, maar zijn tirade door de boordradio aan wedstrijdleider Charlie Whiting kan ook nog een sanctie opleveren. Britse media meldden dinsdag dat de internationale autosportfederatie FIA een onderzoek naar Vettel is gestart.

Door ANP - 1-11-2016, 11:55 (Update 1-11-2016, 12:15)

De Duitser was woedend toen Max Verstappen drie ronden voor het einde van de race in Mexico een bocht afsneed en daarmee voorkwam dat Vettel hem kon inhalen. De viervoudig wereldkampioen vond dat de Nederlander van Red Bull zijn derde plek aan hem moest afstaan. Verstappen week echter niet en na eerst de Nederlander te hebben uitgescholden, richtte hij zijn woede op wedstrijdleider Whiting.

,,We zijn bewijzen aan het verzamelen over het incident en dan zullen we zien of er nog een sanctie volgt'', meldde FIA-voorzitter Jean Todt aan The Daily Mail. Vettel bood kort na de race wel zijn verontschuldigingen aan bij Whiting, maar teambaas Christian Horner van Red Bull liet weten dat hij nog een straf verwacht voor Vettel. ,,Het is in geen enkele sport toegestaan om de scheidsrechter uit te schelden.''

Verstappen, die zelf ook een tijdstraf kreeg en daardoor als vierde eindigde, liet zich in Mexico ook niet onbetuigd. Hij noemde de Duitse viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen nog altijd op zoek is naar zijn eerste overwinning voor Ferrari 'een gefrustreerde gozer'. ,,Hij schreeuwde door de radio als een kind.''