Rosberg houdt vast aan eigen plan

MEXICO-STAD - Nico Rosberg ligt na de Grote Prijs van Mexico op koers voor zijn eerste wereldtitel, al zag hij zondag Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton triomferen in de race en punten inlopen. De Duitser kan over twee weken in Brazilië de kroon op zijn werk zetten. In São Paulo volstaat een zege. ,,Ik weet het. Mooi om in deze positie te verkeren, maar ik wijzig mijn aanpak niet. Ik concentreer me maar op één ding en dat is de eerstvolgende race'', zei de 31-jarige Rosberg maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 15:59 (Update 31-10-2016, 15:59)

De race in São Paulo is de voorlaatste van het seizoen. Als Rosberg wint, iets dat hij dit jaar al negen keer deed, loopt hij meer dan 25 punten uit op teamgenoot Hamilton en is de titel binnen. De Britse titelverdediger weet dat ook. ,,In het huidige scenario is de kans groter dat ik verlies dan win. Maar ik weet ook dat het nooit te laat is. Dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen. Ik blijf er voor vechten'', aldus Hamilton, die zondag zijn achtste GP-zege van 2016 boekte en in de ranglijst aller tijden met 51 overwinningen op gelijk hoogte is gekomen met Alain Prost. Alleen Michael Schumacher won meer races, namelijk 91.