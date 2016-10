Westbrook leidt Thunder langs Lakers

ANP Westbrook leidt Thunder langs Lakers

OKLAHOMA CITY - De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook verkeert al vroeg in het NBA-seizoen in topvorm. Westbrook leidde zijn ploeg Oklahoma City Thunder zondag met een zogeheten triple-double langs Los Angeles Lakers: 113-96. De 27-jarige basketballer tekende voor 33 punten, 12 rebounds en 16 assists.

Door ANP - 31-10-2016, 8:33 (Update 31-10-2016, 8:33)

Het was al voor de tweede keer in dit nog prille seizoen dat Westbrook op al die gebieden dubbele cijfers liet aantekenen. Vrijdag tegen Phoenix Suns imponeerde hij al met 51 punten, 13 rebounds en 10 assists. Magic Johnson was in het seizoen 1982-1983 de laatste die in de eerste drie wedstrijden twee keer voor een triple-double zorgde.

Golden State Warriors won met 106-100 bij Phoenix Suns, vooral dankzij het topduo Kevin Durant (37 punten) en Stephen Curry (28). San Antonio Spurs versloeg Miami Heat met 106-99, Houston Rockets won in de laatste seconde van Dallas Mavericks dankzij een rake vrije worp van James Harden: 93-92.